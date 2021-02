Lentis benoemt nieuwe bestuurder

Leo Wanders, van huis uit econometrist, was de afgelopen vijf jaar werkzaam bij ZINN. Daarvor vervulde hij diverse directie- en managementfuncties in de zorg. Zijn benoeming is in lijn met de koers van Lentis, dat inzet op een nieuw samenwerkingsmodel. Daarbinnen moeten op termijn LentisGGZ en Dignis als zelfstandige organisaties gaan functioneren.

De benoeming van Wanders gaat per 1 april in. Vanaf dat moment bestaat de raad van bestuur naast Wanders uit Arien Storm (behandelzaken ggz), Johan Oostinga (bedrijfsvoering ggz) en Inge Pesch (behandelzaken V&V).