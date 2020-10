Lentis GGZ, het Forensische Psychiatrisch Centrum dr. S. van Mesdag en Dignis (ouderenzorg) worden drie aparte organisaties in de vorm van stichtingen. In 2023 moet de ontvlechting zijn gerealiseerd.

‘Er was te weinig focus’, zegt interim-bestuurder Roel Verheul in Zorgvisie: ‘In het bedrijf ging het onvoldoende over onze cliënten en de kwaliteit van de zorg. Toen ik hier een jaar geleden kwam, zag ik een verweesd concern. Het had alle kenmerken van een verwaarloosde organisatie: in de top en op de werkvloer.’

