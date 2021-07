Leon Aarts nieuwe bestuursvoorzitter Zaans Medisch Centrum

Leon Aarts wordt per 1 september de nieuwe bestuursvoorzitter van het Zaans Medisch Centrum. Hij komt van het LUMC, waar hij sinds 2009 afdelingshoofd Anesthesiologie is en tevens opleider. Sinds begin 2016 is hij lid van het divisiebestuur en vanaf eind 2018 voorzitter van het bestuur van Divisie I.

Jaap Zwemmer, interim voorzitter van de raad van toezicht van Zaans Medisch Centrum, zegt dat hij in Aarts een bestuurder ziet “die in verbinding met medewerkers en artsen in het ziekenhuis, maar ook met de zorgpartners in de regio, met visie en slagvaardigheid de ingeslagen koers van het ZMC zal voortzetten. Zijn brede ervaring in de gezondheidszorg en hart voor de zorg is daarbij van grote waarde.”