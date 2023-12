Oud-cliënten Woodbrookers overwegen aangifte

Oud-cliënten van jeugdzorginstelling Woodbrookers in Kortehemmen overwegen aangifte te doen vanwege misstanden, meldt Omrop Fryslân. Het behandelcentrum, onderdeel van Jeugdhulp Friesland, kwam eerder in opspraak vanwege het gebruik van isoleercellen en geweld jegens kinderen, zoals vermeld in een kritisch rapport.