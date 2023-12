Leon Meijer benoemd als bestuurlijk aanjager van de transformatie Jeugdzorg+

Van Ooijen deed dit mede namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland. Hiermee wordt ook een volgende stap gezet in de landelijke regie voor de af- en ombouw van gesloten jeugdhulplocatie. In plaats van gesloten jeugdhulp krijgen steeds meer kinderen jeugdhulp in kleinschalige woonvormen of ambulante (specialistische) jeugdzorg.

Leon Meijer

Leon Meijer was hiervoor ruim negen jaar wethouder in de gemeente Ede. Hij had daar onder andere de portefeuilles Jeugdzorg, Onderwijs, Financiën, Wonen en Voedselbeleid. Meijer was de afgelopen jaren vanuit de VNG nauw betrokken bij het opstellen van de Hervormingsagenda Jeugd.

Passende hulp

Belangrijk bij de transformatie is dat er een landelijk dekkend zorgaanbod overblijft als het gaat om de residentiële jeugdhulp, waarbij kinderen en jongeren, vrijwillig of gedwongen, dag en nacht buiten hun eigen gezin leven. Meijer brengt in kaart wat betrokken partijen nodig hebben, bijvoorbeeld als het gaat om wetgeving, financiering en ondersteuning.

Ook gaat hij in de regio met gemeenten en aanbieders aan de slag om de af- en ombouw in de regio te realiseren en passende alternatieven op te bouwen. Dit moet leiden tot een landelijk dekkend zorgaanbod waarbij de meest kwetsbare kinderen passende en zo nabij mogelijke hulp ontvangen.