Leonie ten Cate afdelingshoofd Verpleging en Verzorging bij IGJ VWS

Leonie ten Cate gaat als afdelingshoofd samen met vijf teamleiders en negentig medewerkers binnen de afdeling Verpleging en Verzorging bij IGJ VWS per 1 april het toezicht afstemmen op die ontwikkelingen om effectief en integraal toezicht te houden, dat meldt de Algemene Bestuursdienst.

Leonie ten Cate over haar nieuwe functie als afdelingshoofd: “Er liggen grote opgaven voor de zorgsector de komende jaren, zoals de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in een samenleving die terecht vraagt om persoonsgerichte en kwalitatief hoogstaande zorg.”

Uitdagingen

Ook in de verpleeghuiszorg zijn de uitdagingen volgens Ten Cate evident. “Dat vraagt om een evenwicht tussen de onafhankelijke, toetsende rol als toezichthouder, en de samenwerking vanuit vertrouwen met partijen in de zorgsector, om zo maximaal effectief én betrokken te zijn.”

Angela van der Putten, Hoofdinspecteur IGJ is tevreden met de benoeming: “Ten Cate is een enthousiaste, positieve en verbindende leidinggevende die wat betreft persoonlijkheid goed past bij de opgave en cultuur van IGJ.”

Grote opgaven

Ten Cate: “Er liggen grote opgaven voor de zorgsector de komende jaren, zoals de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in een samenleving die terecht vraagt om persoonsgerichte en kwalitatief hoogstaande zorg. De uitdagingen vragen om een evenwicht tussen de onafhankelijke, toetsende rol als toezichthouder, en de samenwerking vanuit vertrouwen met partijen in de zorgsector. Ik kijk er naar uit om hier een bijdrage aan leveren.”

Afdelingshoofd

Leonie was sinds 2020 afdelingshoofd Thematische Opsporing III bij de Dienst Landelijke Recherche bij de Landelijke Eenheid van de politie, in het kader van een detachering vanuit Justitie en Veiligheid (JenV). Daarvoor was zij plaatsvervangend Programmamanager Internationale en Caribische Aangelegenheden bij DG Politie en Veiligheidsregio’s van JenV, en vervulde zij diverse beleidsfuncties bij de ministeries van JenV, BZK en LNV.