Levenslang voor Britse verpleegkundige die baby’s doodde

De voormalige Britse verpleegkundige Lucy Letby, die in 2015 en 2016 zeven pasgeboren baby’s doodde, is door een rechter in Manchester veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Enkele dagen geleden had een jury al geoordeeld dat ze schuldig was aan de moord op de baby’s.

De intussen 33-jarige Letby beging de moorden terwijl ze als verpleegster aan het werk was op de neonatale afdeling van het Countess of Chester-ziekenhuis in Chester bij Liverpool. In de meeste gevallen sloeg ze toe tijdens nachtdiensten, wanneer de ouders niet bij de baby’swaren en er geen toezicht van een diensthoofd was. Dat deed ze onder meer door bij de baby’s insuline of lucht te injecteren.

Arrestatie Britse verpleegkundige

Met de uitspraak komt een voorlopig einde aan een proces dat in oktober vorig jaar van start ging. In 2018 werd Letby voor het eerst gearresteerd, maar later weer vrijgelaten. In november 2020 werd ze opnieuw opgepakt en sindsdien zat ze in voorarrest.

Arts trekt aan de bel

Er komt nog een onderzoek om te achterhalen waarom ze niet eerder werd opgepakt en vastgehouden. De eerste vijf babymoorden vonden plaats in de zomer en het najaar van 2015. Een arts van de afdeling neonatologie, waar de vrouw werkte, uitte in oktober van dat jaar zijn zorgen over haar, maar er werd geen actie ondernomen. De verpleegkundige probeerde daarna nog vijf baby’s te doden. In twee gevallen slaagde ze daarin.

Manager eist excuses artsen

Na die laatste moorden weigerde het management de vrouw te ontslaan, ook al verdachten meerdere artsen haar van de sterfgevallen. De hoogste manager verlangde zelfs van de artsen dat ze geschreven excuses aanboden aan de verpleegkundige. Ook werden ze verplicht aan een mediationtraject met de vrouw deel te nemen.

Vrees voor reputatieschade

In juni 2016 begon het ziekenhuis een onderzoek naar het hoge aantal overleden pasgeborenen. Een maand later werd de verpleegkundige overgeplaatst naar een andere afdeling. Daarna duurde het nog een jaar voordat de politie werd ingeschakeld. Volgens twee kinderartsen had een ziekenhuismanager gezegd dat een politieonderzoek de reputatie van het hospitaal zou schaden.

Insuline

Wat mogelijk ook meespeelde bij het terughoudende optreden is het feit dat de doodsoorzaak verschilde bij de eerste sterfgevallen. Artsen wezen er wel op dat in alle gevallen de verdachte verpleegkundige dienst had.

Politie-onderzoek

In het voorjaar van 2017 begon de politie een onderzoek. Begin 2018, toen de vrouw nog steeds in het ziekenhuis werkte, werd ontdekt dat een van de overleden baby’s was vergiftigd met insuline. Een paar maanden later werd de verpleegkundige gearresteerd, zo’n drie jaar nadat een arts voor het eerst alarm had geslagen. Volgens de Britse krant The Guardian lopen er nog onderzoeken naar ‘incidenten’ bij dertig andere baby’s in het ziekenhuis waar Letby werkte.

De aanklager beschreef de vrouw als “koud, berekend, wreed en vasthoudend”. Speurders vonden in haar huis briefjes waarop ze zichzelf omschreef als ‘slecht’ en haar misdaden erkende, maar ook notities waarop ze schreef onschuldig te zijn. Letby weigerde de zitting waarin de uitspraak werd gedaan bij te wonen.

Engeland kent meerdere soorten levenslange gevangenisstraffen. Zo kan worden vastgesteld of veroordeelden na een aantal jaar in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating. De rechter oordeelde in de zaak van Letby dat daar gezien de ernst van haar misdrijven geen sprake van kan zijn: “U zal de rest van uw leven doorbrengen in de gevangenis.” (ANP/Skipr)