Levensverwachting naar beneden bijgesteld

Het Centraal Bureau voor Statistiek en deskundigen verklaren dat de gemiddelde levensverwachting in Nederland dit jaar naar beneden moet worden bijgesteld. “De droom dat we allemaal stukken ouder worden is vervlogen”, schrijft het AD.

Socioloog van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) Tanja Traag: “Je zal de hogere sterfte als gevolg van corona in ieder geval terug gaan zien in een dalende levensverwachting voor dit jaar.” Emeritus hoogleraar sociale demografie van de Universiteit van Amsterdam Jan Latten is nog stelliger: “De gemiddelde levensverwachting van 65-plussers gaat nu echt naar beneden’’, zegt hij. “De droom dat we na onze pensionering allemaal nog stukken ouder worden is vervlogen, dat zit er niet in.”

Ook volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) gaat de levensverwachting dalen. “Het Nederlandse zorgsysteem heeft tot nu toe zoveel goede kwaliteit kunnen leveren dat we ouder zijn geworden, maar die ouderen zijn ook vatbaar. Nu komt er een ramp over ons heen, waardoor er meer mensen zullen sterven.” (ANP)