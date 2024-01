Leveranciers en zorgprofessionals kwamen regels voor financiële relaties onvoldoende na

Een aantal keren klopten de schriftelijke overeenkomsten niet of waren onvolledig. In een aantal gevallen waren er geen overeenkomsten. De inspectie legt daarom maatregelen, in de vorm van waarschuwingen en boetes, op aan zowel leveranciers als zorgprofessionals.

Inspecties

Inspecteurs van de IGJ voerden inspecties uit bij negen leveranciers van medische hulpmiddelen voor onder andere cardiologie en tandheelkunde. Zij controleerden dienstverleningsovereenkomsten en documenten over financiële transacties tussen de leveranciers en zorgprofessionals. Er werd gekeken of de transacties overeenkwamen met de vastgelegde afspraken. In de meeste gevallen waren er overeenkomsten opgesteld en werd voldaan aan de regelgeving.

In enkele gevallen waren de overeenkomsten onduidelijk, vooral over het aantal uren dienstverlening en de specificatie hiervan. Soms was er helemaal geen overeenkomst opgesteld. De inspectie legt hiervoor enkele bestuursrechtelijke maatregelen op in de vorm van waarschuwingen en boetes, aan zowel de betrokken leveranciers als zorgprofessionals.

Gunstbetoon

Zorgprofessionals mogen zich niet laten beïnvloeden door gunsten van leveranciers. In de wet heet dit gunstbetoon. Zo moeten leveranciers en zorgprofessionals afspraken over vergoedingen voor diensten schriftelijk vastleggen. In een dienstverleningsovereenkomst moet staan om welke diensten en vergoedingen het gaat, wat het doel is en welk uurtarief van toepassing is. Het moet voldoen aan de Wet medische hulpmiddelen en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.