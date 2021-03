Levvel en Tenzinger bundelen krachten voor betere jeugdzorg

Fusie

“Vanwege de fusie tussen Spirit en de Bascule en de overname van Lijn5 in 2020, gaan we met Levvel en Levvel5 van meerdere elektronische dossiers (ED) naar één ED. Deze complexe implementatie vraagt om een partij met een goede reputatie. In Tenzinger zien we een sterke ontwikkel- en implementatiepartner”, vertelt Muriel Bos, directeur Zorg bij Levvel.

Medicore

Levvel koos voor een aantal oplossingen van Tenzinger: het Medicore Elektronisch Dossier, wellbee zorgverlenersportaal, cliëntportaal, e-health en het 6Gorilla’s dataplatform. “Digitalisering in de zorg neemt toe en met de inzet van de geïntegreerde wellbee-portalen en e-health kunnen we een stuk efficiënter zorg verlenen”, zegt Klaas Veerman, directeur bedrijfsvoering bij Levvel. “Behandelaren zien in het wellbee-zorgverlenersportaal meteen de resultaten van een vragenlijst die een kind of jongere in het cliëntportaal invult. Het gebruikersgemak neemt toe en dubbel werk vervalt.”

Eén plek

Ook voor kinderen en jongeren is het cliëntportaal een stap vooruit. Zij hoeven geen verschillende apps en portalen meer te gebruiken, maar vinden alles op één plek in het wellbee-cliëntportaal. Afspraken, verslagen en behandelmodules. “Overigens bieden we het blended aan, want in ons type zorg blijft persoonlijk en fysiek contact dominant.” Bos voegt hier nog aan toe dat Levvel met het afnemen van de wellbee-portalen ook meteen voldoet aan de voorwaarden van de VIPP-subsidieregeling.

Wetenschap

Daarnaast is Levvel een academische organisatie. “We zochten een ict-partner die ons helpt om met de (anonieme) data uit het ED intensiever onderzoek te doen. Met het dataplatform van 6Gorilla’s kan dat”, vertelt Bos. “Met inzichten uit onze data kunnen we onze behandelingen verbeteren, maar ook grote slagen maken in de ontwikkelingen binnen onze sector.”

Jeugdzorg innoveren

Boris Hololtcheff, CEO Tenzinger, is er trots op dat Levvel voor Tenzinger kiest. “In Levvel zien we een partner met de gedeelde visie om met data de uitdagingen binnen de jeugdzorg aan te gaan. Samen met Levvel gaan we flinke stappen zetten in innovatie van de jeugdzorg. Door volop in te zetten op data, gaan we écht impact maken en de zorg verbeteren.”