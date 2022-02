Lex de Grunt stopt als Altrecht-bestuurder

Lex de Grunt (64) vertrekt voor komende zomer als bestuurder bij Altrecht. De ggz-organisatie heeft de afgelopen twee jaar een verandering ingezet naar regionale netwerkorganisatie. Daarvoor is een nieuw directieteam geformeerd die de nieuwe koers verder vormgeeft. “Ik stop omdat bij zo’n nieuw directieteam ook een bestuurder hoort die zich weer voor een langere periode verbindt”, meldt De Grunt .

De Grunt is econoom en was van 2011 tot 2016 lid van de raad van bestuur van GGZ Westelijk Noord-Brabant. Daarnaast is hij onder meer toezichthouder bij het Bevolkingsonderzoek Zuid-West.

Digitale transformatie

Sinds 2016 maakt De Grunt onderdeel uit van de raad van bestuur van Altrecht, die hij vanaf 2019 samen met Mariëlle Ploumen vormt. “Onder leiding van Lex de Grunt heeft Altrecht grote veranderingen doorgemaakt waarbij veel aandacht is uitgegaan naar de (digitale) transformatie”, reageert Gert-Jan van der Vossen, rvt-voorzitter van Altrecht.

Regionale netwerkorganisatie

Altrecht heeft de afgelopen twee jaar een verandering ingezet naar regionale netwerkorganisatie. De organisatie wil patiënten sneller de juiste behandeling bieden; dichter bij huis en in intensievere samenwerking met de patiënt, familie en naasten en andere netwerkpartners. Een integrale, herstelgerichte behandeling die past bij de vraag van de patiënt. “Er is een nieuw directieteam geformeerd en ook zij zijn klaar om samen met alle professionals de regionale netwerkorganisatie verder vorm te geven. Ik stop omdat bij zo’n nieuw directieteam ook een bestuurder hoort die zich weer voor een langere periode verbindt”, vertelt de afzwaaiend bestuurder.