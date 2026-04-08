LHV deelt stand van zaken ChipSoft-hack

ChipSoft moet eerst duidelijkheid geven of er persoonsgegevens betrokken zijn bij het cyberincident. Dan pas kunnen huisartsen een datalekmelding doen. Dat meldt de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) woensdagmiddag.

De impact van de cyberhack van ChipSoft wordt nog onderzocht. Volgens expertisecentrum Z-CERT gaat het om een ransomware-aanval. ChipSoft zelf spreekt van een data-incident. De precieze aard en impact hiervan worden nog vastgesteld.

Storing in uitwisseling

Ziekenhuizen melden verstoringen in systemen en processen. Een klein deel van de huisartsenpraktijken werkt met een huisartsinformatiesysteem van ChipSoft. “Huisartsen en huisartsenposten kunnen gevolgen merken als ze HIX gebruiken als HIS en bijvoorbeeld in de uitwisseling met ziekenhuizen”, meldt de LHV. Ook kunnen zij hinder ervaren bij terugkoppeling van het ziekenhuis.

Lees ook: Hack ChipSoft beïnvloedt alle ziekenhuizen

ChipSoft meldt de LHV dat persoonsgegevens die zij verwerken waarschijnlijk niet betrokken zijn. “De precieze aard en omvang van dit incident zijn bij ons nog niet bekend. Wij zijn afhankelijk van de informatie van ChipSoft en Z-Cert. We staan hierover wel met hen in contact.”

Melding datalek

Momenteel is er nog veel onduidelijk over de aard en impact van de cyberaanval. “Er is nu nog geen aanleiding om zelf actie te ondernemen, zoals het doen van een datalekmelding”, meldt de LHV. “Als huisarts ben je verwerkingsverantwoordelijke. ChipSoft is verwerker. Dat betekent dat ChipSoft eerst duidelijkheid moet geven over: of er daadwerkelijk persoonsgegevens betrokken zijn en of er risico’s zijn voor betrokkenen. Pas als dat duidelijk is, kan worden bepaald of een melding nodig is.”

De vereniging roept huisartsen op de berichtgeving van ChipSoft en de regionale huisartsenorganisatie in de gaten te houden. “Houd rekening met tijdelijke verstoringen in de samenwerking met ziekenhuizen.” Huisartsen die met HIX of HIS werken, adviseert de LHV om hun it-leverancier op de hoogte te stellen en te vragen om afwijkend netwerkverkeer te monitoren.

Duidelijke informatie

De LHV volgt de situatie en benadrukt richting ChipSoft het belang van snelle en duidelijke informatie. “Zodat huisartsen weten waar zij aan toe zijn en – indien nodig – kunnen handelen.”

Lees ook: Ziekenhuizen halen patiëntportalen offline na gijzelaanval ChipSoft