Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Eerstelijnszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

LHV deelt stand van zaken ChipSoft-hack

,

ChipSoft moet eerst duidelijkheid geven of er persoonsgegevens betrokken zijn bij het cyberincident. Dan pas kunnen huisartsen een datalekmelding doen. Dat meldt de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) woensdagmiddag.

De impact van de cyberhack van ChipSoft wordt nog onderzocht. Volgens expertisecentrum Z-CERT gaat het om een ransomware-aanval. ChipSoft zelf spreekt van een data-incident. De precieze aard en impact hiervan worden nog vastgesteld.

Storing in uitwisseling

Ziekenhuizen melden verstoringen in systemen en processen. Een klein deel van de huisartsenpraktijken werkt met een huisartsinformatiesysteem van ChipSoft. “Huisartsen en huisartsenposten kunnen gevolgen merken als ze HIX gebruiken als HIS en bijvoorbeeld in de uitwisseling met ziekenhuizen”, meldt de LHV.  Ook kunnen zij hinder ervaren bij terugkoppeling van het ziekenhuis.

Lees ook: Hack ChipSoft beïnvloedt alle ziekenhuizen

ChipSoft meldt de LHV dat persoonsgegevens die zij verwerken waarschijnlijk niet betrokken zijn. “De precieze aard en omvang van dit incident zijn bij ons nog niet bekend. Wij zijn afhankelijk van de informatie van ChipSoft en Z-Cert. We staan hierover wel met hen in contact.”

Melding datalek

Momenteel is er nog veel onduidelijk over de aard en impact van de cyberaanval. “Er is nu nog geen aanleiding om zelf actie te ondernemen, zoals het doen van een datalekmelding”, meldt de LHV. “Als huisarts ben je verwerkingsverantwoordelijke. ChipSoft is verwerker. Dat betekent dat ChipSoft eerst duidelijkheid moet geven over: of er daadwerkelijk persoonsgegevens betrokken zijn en of er risico’s zijn voor betrokkenen. Pas als dat duidelijk is, kan worden bepaald of een melding nodig is.”

De vereniging roept huisartsen op de berichtgeving van ChipSoft en de regionale huisartsenorganisatie in de gaten te houden. “Houd rekening met tijdelijke verstoringen in de samenwerking met ziekenhuizen.” Huisartsen die met HIX of HIS werken, adviseert de LHV om hun it-leverancier op de hoogte te stellen en te vragen om afwijkend netwerkverkeer te monitoren.

Duidelijke informatie

De LHV volgt de situatie en benadrukt richting ChipSoft het belang van snelle en duidelijke informatie. “Zodat huisartsen weten waar zij aan toe zijn en – indien nodig – kunnen handelen.”

Lees ook: Ziekenhuizen halen patiëntportalen offline na gijzelaanval ChipSoft

Reageer op dit artikel
Meer over:EerstelijnszorgTechnologieZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8 apr 2026 LHV deelt stand van zaken ChipSoft-hack
8 apr 2026 Autoriteit Persoonsgegevens: datalekmeldingen ChipSoft stromen inmiddels binnen
8 apr 2026 Snellere doorstroom met komst van regionaal transferpunt in Assen
8 apr 2026 Ziekenhuizen halen patiëntportalen offline na gijzelaanval ChipSoft
15:26 47 huisartsenpraktijken in Noord-Veluwe aangesloten op Mitz

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties