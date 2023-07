LHV geeft schot voor de boeg bij versterking eerste lijn

© Daisy Daisy / Stock.adobe.com

Voor kwetsbare patiëntengroepen is samenwerking met andere disciplines aan te raden.

Visie op eerstelijnszorg

Veertien zorgpartijen zijn al ruim een jaar in discussie over de vraag hoe de eerstelijnszorg er in de toekomst uit moet gaan zien. Ze werken toe naar een Visie op de eerstelijnszorg 2030. De visie had eigenlijk al op 1 januari van dit jaar klaar moeten zijn, maar laat nog steeds op zich wachten. De planning is nu “voor het eind van 2023”.

Eerste lijn

De Landelijke Huisartsen Vereniging zegt zich volledig te herkennen in de “scherpe analyse en de concrete adviezen van de RVS”. Huisartsen pleiten net als de RVS voor herkenbaarheid en kleinschaligheid in de wijk en vinden dat er structureler en beter moet worden samengewerkt met het sociale domein. Uitgangspunt is versterking van de eerste lijn en laagdrempelige toegang tot de huisartsenzorg behouden voor iedereen. De inbreng van de LHV komt op het volgende neer:

Monodisciplinair

Houd het zo klein als nodig is voor de patiënt, bijvoorbeeld dat een huisarts rechtstreeks belt met de wijkverpleging. Multidisciplinaire zorg is niet voor alle patiënten en problemen nodig: 80 procent kan monodisciplinair worden opgelost. Van belang is dat professionals elkaar kennen en weten te vinden, één aanspreekpunt helpt hierbij.

Poortwachter

Laat de regie en het poortwachterschap voor de grootste groep patiënten bij de huisarts. Als meerdere zorgprofessionals gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen, dreigt de patiënt alsnog tussen wal en schip te vallen. Alleen voor zeer beperkte patiëntengroepen draagt het bij aan de kwaliteit van zorg om andere zorgverleners de regierol te geven.

Kwetsbare patiënten

Voor specifieke kwetsbare patiëntengroepen zijn afspraken per wijk of regio nodig. Hiermee weten huisartsen hoe ze een specialist ouderengeneeskunde, een arts VG of een geriatrisch fysiotherapeut kunnen bereiken en hoe ze goed kunnen doorverwijzen.

Eigen huisarts

Onderzoeken tonen aan dat een langdurige huisarts patiënt- relatie een positief effect heeft op relevante uitkomsten van zorg. De LHV betoogt daarom dat patiënten ingeschreven moeten blijven bij hun vaste huisarts in de eigen wijk en wijstinschrijving bij een (eerstelijns)organisatie af.

Werkdruk

Om de druk op de huisartsenzorg te verminderen, is een goede doorstroom naar andere domeinen, zoals ggz, eerstelijnsverblijf en sociaal domein, belangrijke, dan het beperken van de instroom van patiënten.

Maak vangeschikte en betaalbare huisvesting voor huisartsenpraktijken prioriteit in gemeentelijke bestemmingsplannen.

Bureaucratie

Minder verantwoordingseisen en administratieve lasten zorgen voor meer werkplezier voor huisartsen en hun medewerkers en ook voor andere professionals in de eerste lijn.