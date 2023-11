LHV: kabinetsmaatregel zzp’ers maakt inzet waarnemers moeilijk zo niet onmogelijk

Met de voorgestelde maatregelen van het kabinet om een einde te maken aan schijnzelfstandigheid wordt de inzet van waarnemers in de huisartsenpraktijk moeilijk, zo niet onmogelijk, stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in een reactie op de internetconsultatie van de opvolger van de Wet DBA.

Ook in het geval van ziekte, en bij piekuren wordt het zo goed als onmogelijk om waarnemers in te zetten. LHV benadrukt achter de doelstelling te staan om schijnzelfstandigheid te verminderen. “ We vragen ons echter af of het wetsvoorstel zoals het er nu ligt de gewenste duidelijkheid brengt.”

Continuïteit

“Hiermee verdwijnt de voor de eerstelijnszorg zo belangrijke flexibele schil en komt de continuïteit en kwaliteit van zorg onder druk komt te staan. Ook vrezen we dat door deze ontwikkeling nog meer zorgprofessionals de zorg verlaten. Dat kunnen we ons niet veroorloven.”

In de maatregelen wordt onder meer meegewogen of er sprake is van een gezagsrelatie. Is dat zo dan wordt gekeken of er sprake is van ‘ werken voor eigen rekening en risico. Het is echter niet duidelijk wanneer er sprake is van voldoende risico bij de opdrachtnemer om te kunnen concluderen dat er gewerkt kan als zelfstandige, merkt de LHV op.