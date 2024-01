LHV-leden geven groen licht voor fusie met VPH

In de landelijke ledenvergadering van de LHV is dinsdag unaniem voor een fusie met VPH gestemd. “Met dit besluit hebben we een belangrijke stap gezet voor de toekomst van de huisartsenzorg”, zegt LHV-voorzitter Marjolein Tasche. De fusie kan op korte termijn plaatsvinden als de leden van VPH ook instemmen.