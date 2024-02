LHV, NHG en InEen pleiten bij informateur voor toegankelijke huisartsenzorg

Een kleine, maar groeiende groep Nederlanders heeft geen eigen huisarts of ervaart langere wachttijden voordat zij in de huisartsenpraktijk terecht kunnen. In een brief aan informateur Kim Putters vragen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen aandacht voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de huisartsenzorg. Ook schetsen zij een toekomstplan voor het behoud van een vaste huisarts in de wijk.

“Als samenwerkende huisartsenorganisaties zien we steeds vaker dat huisartsenpraktijken een patiëntenstop moeten hanteren en dat een vertrekkende huisarts geen opvolger kan vinden”, meldt de LHV. Een kleine, maar groeiende groep inwoners heeft hierdoor geen eigen huisarts of ervaart langere wachttijden voordat zij in de huisartsenpraktijk terecht kunnen.

Toekomstplan

LHV, NHG en InEen vinden dit onaanvaardbaar. “Toegang tot zorg is essentieel voor alle inwoners. Wij hebben informateur Kim Putters daarom gevraagd om onze zorgen en toekomstplan in te brengen in de gesprekken die hij momenteel voert met de onderhandelaars van de formerende partijen”, aldus de LHV. In de brief geven de huisartsenorganisaties aan wat hun toekomstplan is en wat ze nodig hebben voor hun rol in het dichten van de zorgkloof, het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

In het toekomstplan pleiten de LHV, het NHG en InEen onder meer voor een (regionaal) vestigingsbeleid voor huisartsen, het bewaken van de grenzen van de kerntaken van de huisartsenzorg en het reduceren van de administratieve lasten. “Huisartsen en hun regionale organisaties kunnen dit niet alleen. Zo zijn (investeringen in) huisvesting, gedifferentieerde financiering, mogen samenwerken en een gedeeld beeld op de kwaliteit van de huisartsenzorg essentieel. Daarbij vragen we de hulp van politiek en overheid”, aldus de huisartsenkoepels.