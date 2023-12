LHV: Valrisco-analyse hoort niet primair bij de huisarts

Gemeenten gaan in 2024 inzetten op gerichte valpreventie om het valrisico bij ouderen te verminderen. De daarbij horende valrisico-analyse is volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) geen primaire taak voor de huisarts. Het geprotocolleerd screenen van grote groepen burgers hoort niet tot de basishuisartsenzorg, is het standpunt van de LHV.