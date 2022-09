LHV wijst IZA af en eist duidelijkheid over randvoorwaarden

“Op basis van het gesprek met de huisartsen in de ledenvergadering hebben het VPH-bestuur en LHV-bestuur – tijdens een schorsing van de vergadering – gezamenlijk een voorstel geformuleerd om ‘nee tenzij’ te besluiten”, zo staat op de website van de LHV te lezen.

De huisartsen zetten de deur nog wel op een kier. Indien er binnen drie maanden duidelijkheid is over een tweetal belangrijke randvoorwaarden overweegt de LHV alsnog te tekenen. Zo dient er uiterlijk 1 oktober duidelijk te zijn wat de tarieven worden voor avond-, nacht- en weekenddiensten. Dat is volgens de LHV nodig om de acute zorg voor patiënten in de ANW-uren ook in de toekomst te garanderen. Daarnaast dienen alle zorgverzekeraars binnen drie maanden via het contract voor 2023 de mogelijkheid te bieden voor ‘Meer tijd voor de patiënt’. Dit dient per 2024 structureel bekostigd te worden.

VPHuisartsen

De afwijzing van de IZA door de LHV hing al even in de lucht. In het weekend werd bekend dat een online peiling onder leden van de vereniging overwegend afwijzend was ingevuld. Het ‘nee’ van VPHuisartsen is opvallend. Eerder op de maandag verklaarde het bestuur van de belangenvereniging na toezeggingen van minister Kuipers nog dat zij het IZA wel zouden ondersteunen.

Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen

Het ‘nee’ van de LHV is in lijn met het advies van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO). Die riep in pittige bewoordingen op om geen handtekening te zetten. “We zijn positief gestemd over de paradigmashift van het IZA: van ziek zijn naar gezondheid. Dat willen we dus zo behouden. Maar in hetzelfde akkoord worden allerlei maatregelen genomen die juist dat weer de das omdoen. Op dit moment is ziek zijn nog steeds een lonend businessmodel en dat zien we in het concept IZA nog steeds terug. Dat moet echt anders! Op deze wijze blijft het huidige zorginfarct dooretteren”, aldus Petra Portengen, bestuursvoorzitter van de NVvPO.