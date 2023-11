Liberale leiders hekelen ‘afrekencultuur’ in Kamer op zorggebied

De Tweede Kamer is er zelf medeverantwoordelijk voor dat de regeldruk in de gezondheidszorg de afgelopen jaren is toegenomen. Dat was niet nodig geweest als parlementariërs niet bij elk incident om een spoeddebat hadden geroepen, zegt D66-leider Rob Jetten tijdens het RTL-verkiezingsdebat. Hij kreeg bijval van VVD’er Dilan Yeşilgöz.

Die afrekencultuur in de Kamer heeft geleid tot “meer regels, meer controle, meer wantrouwen”, aldus Jetten. “Wij moeten ook met elkaar durven loslaten en durven zeggen, die zorgverlener is een professional, die gaan we dus ook zijn werk laten doen met passie.”

Yeşilgöz zegt dat te herkennen, niet alleen in de zorg maar breder in de samenleving. Als er dingen misgaan “gaan we politiek meteen over elkaar heen toepen” over hoe risico’s kunnen worden uitgesloten. Mensen die het werk moeten doen, klagen volgens de VVD-leider dat alle ruimte voor maatwerk daardoor wordt weggenomen.

Geen cent meer

Ook andere partijen bekritiseerden de regeldruk in de zorg. Zorgmedewerkers zijn rond de 40 procent van hun tijd kwijt aan administratieve handelingen en in de ouderenzorg zo’n 30 procent, zei PVV-leider Geert Wilders. Als die last met de helft wordt verminderd, “zou je 500.000 mensen extra in de zorg kunnen hebben. Zonder dat het een cent kost.”

Ook BBB-leider Caroline van der Plas vindt dat de regeldruk drastisch omlaag moet. Zorgmedewerkers zijn “bijna de hele dag bezig met vinkjes zetten en formulieren invullen. Als die mensen boekhouder hadden willen worden, dan waren ze boekhouder geworden, maar ze willen in de zorg.”

Politiek Den Haag probeert die administratieve regeldruk al lang te verlagen, maar dat lukt nog steeds onvoldoende. (ANP)