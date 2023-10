Libra Revalidatie en Audiologie kiest voor epd van NEXUS Nederland

Door te kiezen voor NEXUS als nieuwe epd-leverancier wil Libra een stap zetten in de verdere ontwikkeling en digitalisering van de zorg. “Samen met de cliënt en zijn omgeving werken we aan kwaliteit van leven, waarbij het epd van NEXUS ons waardevolle ondersteuning biedt”, laat Wideke Nijdam, voorzitter raad van bestuur van Libra, wetend. “Een goed ondersteunend en flexibel epd is van groot belang voor onze zorgprofessionals én voor cliënten. Hiermee kunnen we onze bedrijfsvoering en daarmee de zorg samen met de client verder verbeteren.”

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische revalidatie en audiologische zorg in Brabant en Noord-Limburg.

NEXUS ontwikkelt, implementeert en onderhoudt epd- en informatiesystemen voor de zorg. NEXUS is internationaal actief en heeft vestigingen in 25 landen.