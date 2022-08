Lidy Hartemink gaat met pensioen na 47 jaar in de zorg

Hartemink werkt 47 jaar in de gezondheidszorg, waarvan 37 jaar als eindverantwoordelijke van een organisatie. De laatste zeven jaar heeft zij als voorzitter van de raad van bestuur aan het roer gestaan bij Zorggroep Almere. Zij was tevens actief in het netwerk van de gezondheidszorg van Almere.

Zeer betrokken

“Wij gaan Lidy missen bij Zorggroep Almere. Zij was altijd zeer betrokken bij de zorgmedewerkers en hun cliënten of bewoners en bezocht regelmatig alle locaties om mee te kijken en een luisterend oor te bieden. Haar liefde voor de gezondheidszorg, de medewerkers, onze patiënten, cliënten en bewoners zullen wij nooit vergeten. Wij wensen haar veel geluk toe”, aldus de organisatie.

Eind vorig jaar heeft Hartemink intern al te kennen gegeven dat zij eind 2022 stopt en meer tijd neemt voor haar privéleven, zo laat de organisatie weten. Binnenkort wordt bekend gemaakt hoe de opvolging van Lidy Hartemink eruit gaat zien.