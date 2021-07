Lieke van Domburgh nieuwe bestuurder iHUB

Lieke van Domburgh (45) is per 1 oktober benoemd als lid van de raad van bestuur van iHUB. De raad van bestuur telt twee leden.

Bij iHUB bevinden jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-GGZ zich onder één dak. De organisatie biedt ouders en jongeren een combinatie van zorg en onderwijs aan, met de labels Horizon, Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. Bij iHUB werken 2800 medewerkers

Van Domburgh studeerde psychologie en rechten in Amsterdam. Ze is gepromoveerd aan de VUmc in de kinder- en jeugdpsychologie en begon haar loopbaan als psychodiagnostisch medewerker. Daarna deed ze onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen met politiecontacten. De afgelopen vijf jaar werkte zij als directeur Kwaliteit van Zorg en Innovatie bij Pluryn.

Van Domburgh: “De laatste jaren heb ik me veel beziggehouden met kennisontwikkeling, opleiding en de toekomst van Pluryn en ook de landelijke (jeugd)zorg. Ik kijk ernaar uit mijn ervaring in deze nieuwe rol in te mogen zetten in een organisatie waarin essentiële elementen voor een passende ondersteuning van jeugdigen en gezinnen aanwezig zijn: jeugdzorg, jeugd-GGZ, speciaal onderwijs en pleegzorg. Ik hoop daarin veel te kunnen bereiken voor die gezinnen in Nederland die dat nodig hebben.”

Bestuursvoorzitter Hans du Prie (67) van iHUB gaat dit jaar met pensioen. Collegabestuurder Jasper ten Dam (42) neemt vanaf 2 september zijn rol als voorzitter over.