Liemerije brengt bestuur weer op orde

Zorgorganisatie Liemerije in Zevenaar heeft Joris de Jong benoemd als interim c.q. transitiebestuurder. Ook is er een nieuwe voorzitter van de raad van toezicht in de persoon van Guido van den Bogaert. Na een rumoerige periode is daarmee het bestuur weer op orde, aldus de organisatie in een persbericht.

De Jong volgt Paola Peters die in april bekend maakte haar werkzaamheden om gezondheidsredenen neer te leggen. Al voordat Peters gezondheidsklachten kreeg, had ze een slepend geschil met de werknemersvertegenwoordiging van Liemerije. Over dit geschil oordeelde de Governancecommissie Gezondheidszorg dat “de Ondernemingsraad, de bestuurder, en de Raad van Toezicht de conflicten uit het verleden [moeten] loslaten en […] daarbij met de nodige zelfreflectie verder polarisatie in gedrag en toon vermijden.”

Verbindend

Als nieuwe bestuurder zegt De Jong kwaliteit van leven en welzijn voor bewoners van Liemerije voorop te willen stellen. Essentieel daarbij is dat iedereen binnen Liemerije kan werken in een goede, veilige omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, autonomie en werkplezier. “Om dit te bereiken hebben we een logisch samengesteld MT nodig dat verbindend, zichtbaar en betrokken is en dat alle organisatieonderdelen vertegenwoordigd”, aldus De Jong.

Managementteam

Vanaf 17 augustus bestaat het MT van Liemerije uit een directeur zorg, medisch directeur, directeur HRM & Beleid- en organisatieontwikkeling en een directeur serviceorganisatie. “Op deze manier kunnen we de transitie en de doorontwikkeling van Liemerije op een goede manier vormgeven”, aldus De Jong.

De Jong is een ervaren bestuurder en manager. De laatste jaren was hij directeur Ouderenzorg bij Dignis Groningen. Eerder werkte hij bij de Saxenburg Groep, Vivantes en Cordaan.

In de persoon van Guido van den Bogaert heeft Liemerije sinds 1 juli een nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Hij volgt in deze rol Sieds Rienks op, die het voorzitterschip sinds november 2019 op interim-basis bekleedde. Van den Bogaert is momenteel bestuurder van AmbulanceZorg Limburg-Noord en toezichthouder bij Van Neynsel.

Vacatures

Om de raad van toezicht te complementeren worden er nog twee nieuwe leden – met de aandachtsgebieden kwaliteit en veiligheid en strategisch HR – geworven. Deze nieuwe leden zullen naar verwachting per 1 oktober starten.