Limburg wil gezondheidsonderzoek naar Chemelot

De provincie Limburg wil een onderzoek naar de invloed van industrieterrein Chemelot op de gezondheid van omwonenden en werknemers. Onlangs heeft het kabinet aangekondigd de effecten te willen laten onderzoeken van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht op de gezondheid van bewoners in de omgeving.

In een motie vragen Provinciale Staten in Limburg het college om bij het kabinet te verzoeken óók de effecten van Chemelot in Geleen in kaart te brengen. De motie werd ingediend door de PvdA tijdens een debat over de begroting voor 2024 en een meerderheid van de fracties sprak er steun voor uit. Het college van Gedeputeerde Staten zei al tijdens het debat dat het de behoefte aan een onderzoek “onderschrijft” en “graag in gesprek” gaat met het kabinet.

Nadelige effecten

Het Chemelot-terrein ligt “ingeklemd” tussen drie gemeenten, zo schrijft de PvdA en de bedrijven op het industriepark stoten stoffen uit “die mogelijk nadelige effecten hebben op de gezondheid van zowel omwonenden, als de werknemers op het industriepark”. Een “aanzienlijk deel” van omwonenden die meededen aan een belevingsonderzoek maakt zich zorgen “over de effecten van incidenten met gevaarlijke stoffen op hun gezondheid”.

Miljoenenboetes

Chemelot en vier bedrijven op het terrein moeten zich momenteel verantwoorden voor de rechtbank wegens meerdere ernstige incidenten de afgelopen jaren. Tegen het bedrijf Sabic eiste het Openbaar Ministerie deze week al 25 miljoen euro vanwege onveilige werkprocessen. Er ontstond zo niet alleen milieuschade, maar er raakten ook drie werknemers gewond, van wie er een overleed. Ook tegen andere bedrijven op het terrein werden miljoenenboetes geëist.

Ook moet worden nagegaan of de noodopvang en -hulp voor wilde dieren meer subsidie nodig hebben en willen de fracties dat het college “de huidige stand van zaken in het totale zorglandschap van Limburg” in kaart brengt. (ANP)