Limburgse gemeenten en VGZ sluiten impactbond voor valpreventie

Screening en ondersteuning

In de komende vijf jaar worden circa zevenduizend ouderen uit de regio gescreend op valrisico en mobiliteitsproblemen. De ouderen met een verhoogd valrisico, naar schatting zo’n 2500, krijgen ondersteuning om de kans op een val te verkleinen. Ze krijgen bijvoorbeeld een gericht beweegaanbod of betere verlichting in hun woning.

Bewezen effectief

“Valpreventie is bewezen effectief en voorkomt veel persoonlijk leed. Het ontlast bovendien zorgprofessionals op bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp”, aldus Annemieke van Hees, manager inkoop integrale zorg bij VGZ.

Private partijen investeren

Het hele traject wordt betaald met investeringen van private partijen. Als het beoogde resultaat is behaald, worden de investeerders uitbetaald door de gemeenten en VGZ. Hiermee committeren deze partijen zich samen aan de eerste impact bond op het gebied van valpreventie. Social Finance NL, Veiligheid NL en Vilans ondersteunen de partijen in de HIB.

Aantal valpartijen stijgt

Onlangs kwam uit nieuwe cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar voren dat het aantal dodelijke valpartijen is gestegen naar gemiddeld dertien per dag. De stijging komt niet alleen door het toenemende aantal ouderen, becijferden de statistici. Dat ouderen langer thuis wonen, speelt vermoedelijk ook een rol. Uit cijfers van VeiligheidNL blijkt dat in de regio Noord-Limburg naar schatting zo’n 20.000 valincidenten per jaar plaatsvinden onder ouderen. Dit leidt tot 7.000 medische behandelingen, 600 ziekenhuisopnames en €16 miljoen aan directe medische kosten.