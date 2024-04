Limburgse jeugdzorgaanbieder getroffen door cyberaanval

XONAR is slachtoffer geworden van cybercriminaliteit. “De criminelen hebben zich toegang weten te verschaffen tot een deel van ons netwerk en data gestolen”, meldt de Limburgse jeugdzorgorganisatie.

De cybercriminelen hebben toegang gekregen tot mails en bestandsmappen. XONAR onderzoekt om welke gegevens het precies gaat. “Wij hebben direct maatregelen genomen om de toegang af te sluiten en de gegevens veilig te stellen. Daarbij hebben wij externe experts ingeschakeld”, aldus de zorgaanbieder. Daarnaast heeft de organisatie een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is er contact opgenomen met de politie.

Waakzaamheid

Tot zover bekend is de data niet gepubliceerd. De medewerkers, cliënten, contactpersonen, partners en andere externen zijn geïnformeerd over de cyberaanval. “Zodra duidelijker is om welke gegevens het gaat, zullen wij degenen wiens informatie het betreft daarover rechtstreeks informeren.”

XONAR roept iedereen op om extra waakzaam te blijven op pogingen van gegevensmisbruik en deze te melden bij de landelijke fraudehelpdesk.