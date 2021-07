Limburgse zorginstelling schat schade hoogwater op 42,5 miljoen euro

Interessant voor u

Nieuws

Vaccin Moderna goedgekeurd voor tieners

Nu het oordeel van het in Amsterdam gevestigde EMA bekend is, is het aan de Europese Commissie om toestemming te geven voor het inenten van tieners met het Moderna-vaccin. Vervolgens is het aan de lidstaten zelf, zoals Nederland, om te beslissen of kinderen inderdaad dat vaccin krijgen. Pfizer/BioNTech Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech is al eerder […]