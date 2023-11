Linda Terpstra in de raad van commissarissen Connecting Hands

De rvc bestaat nu uit drie leden. Karla Meindersma is accountant, werkt al jaren als bedrijfsadviseur en is nu eindverantwoordelijke bij Ahead in Leeuwarden. Romke Kooijenga is bekend ondernemer en adviseur voor verschillende bedrijven.

Linda Terpstra

Sinds 2004 zet Terpstra zich in voor maatschappelijke vraagstukken die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Zij richtte samen met Anke van Dijke het landelijk expertise- en behandelcentrum Fier op. Hulp voor (jonge) mensen die verwaarloosd, gebruikt, misbruikt en uitgebuit worden. Hulp op het snijvlak van veiligheid en zorg. Dit najaar is zij gestopt als voorzitter van de raad van bestuur bij Fier.