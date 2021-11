Linda Weijters nieuwe CFO van Mediq Benelux

Per 1 november volgt Linda Weijters Marc Grasso op als Chief Financial Officer (CFO) van Mediq Benelux. Weijters was de afgelopen twee jaar Executive Vice President Finance voor de consumentenmarkt bij KPN.

Bij KPN werkte Weijters sinds 2010 en was zij onder andere Director Analysis & Control en Director Segment Control. Eerder deed ze ervaring op bij zorgorganisatie Escura als controller apotheken, bij Brocacef als business controller en bij financieringsmaatschappij De Lage Landen als business analist.

Strategisch

“Linda is een deskundige strategische partner en manager, met passie voor finance, verbeterinitiatieven en digitalisering. We zijn erg blij met haar komst”, aldus algemeen directeur Arjen Linders.

Kwaliteit

Weijters kijkt uit naar haar nieuwe baan: “Mediq zet zich in om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren en de zorg betaalbaar te houden. Deze uitdaging inspireert me. Hier wil ik mijn kennis en ervaring graag voor inzetten binnen het gedreven team van Mediq Benelux.”

Mediq

Mediq levert medische hulpmiddelen, en de ondersteuning en zorgoplossingen. Het bedrijf is opgericht in 1899 en heeft leidende marktposities in 13 Europese landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.