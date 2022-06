Lineke Kleefstra aan de slag als Directeur Publieke Gezondheid

De Veiligheidsregio Fryslân heeft Lineke Kleefstra benoemd als nieuwe Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Zij start per 1 september met haar nieuwe functie. Daarmee wordt zij ook directeur van GGD Fryslân.

De afgelopen jaren was Kleefstra werkzaam als lid van de directieraad van ROC Friese Poort, daarvoor in diverse organisaties binnen de zorg. “Hiermee brengt zij brede ervaring mee op het gebied van strategisch management binnen de zorg en in een politiek bestuurlijke context”, meldt GGD Fryslân.

Positieve gezondheid

Thema’s waar zij zich onder andere mee bezig gaat houden, zijn gericht op pandemische paraatheid, het bevorderen en beschermen van de gezondheid en het werken vanuit positieve gezondheid. Daarbij wordt onder meer gefocust op een aanpak van de ongelijke gezondheidsverdeling en preventie. Daarvoor zoekt GGD Fryslân onder meer de verbinding met de Friese Preventie Aanpak en ontwikkelt het de jeugdgezondheidszorg door.

De afgelopen periode was Aart Schoenmaker de interim DPG. Kleefstra start 1 september met haar functie als Directeur Publieke Gezondheid. Daarbij neemt zij het stokje over van Margreet de Graaf, die op 1 april afscheid nam.