Live-muziek na operatie versnelt het herstel

Dat concludeert Hanneke van der Wal-Huisman, die woensdag in Groningen op haar bevindingen promoveert aan de faculteit voor de medische wetenschappen. Tientallen keren speelden professionele en aankomende musici, conservatoriumleerlingen uit Groningen, voor haar onderzoek aan het ledikant van een patiënt. Op verzoek werd van alles ten gehore gebracht: “Van Bach tot Coldplay”, vertelt de promovenda. Niet alleen de zieke fleurde op, de rest van de afdeling ook. “Er is ook nog eens wat anders om over te praten dan iemands operatiewond”, zegt Van der Wal.

UMCG

Afhankelijk van de aard van het onderzoek, deden er groepen van 35, 101 en 23 patiënten van Universitair Medisch Centrum Groningen mee. De musici vroegen bijvoorbeeld ook naar hun favoriete vakantieland, om zo tot geschikte improvisaties te komen.

Zestig plus

Voor het onderzoek werd gekeken naar de effecten van operaties bij 60-plussers. Een operatie betekent bij veel van deze senioren extra stress, niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. Het lichaam ervaart zelf ook een vorm van stress als erin wordt gesneden. Het is altijd een dreun voor het zenuwstelsel en lang niet bij alle ouderen is de balans snel weer op orde, zeker niet als ze met meer kwalen tegelijk kampen.

Holistische aanpak

“Onze zorg is tot nog toe vooral heel technisch geweest. Dat is heel goed, we hebben een hoogstaande geneeskunde ontwikkeld. Maar menselijke waarden zijn een beetje op de achtergrond geraakt”, aldus Van der Wal, die vanuit haar verpleegkundige achtergrond liever een holistische aanpak ziet, waarbij naar de gehele mens wordt gekeken. De musici moeten wel flexibel zijn, want de muziek moet passen bij de patiënt op dat moment. “Ze zijn geen jukebox. Soms wil de geopereerde opgevrolijkt worden, maar soms ook melancholieke klanken horen.” (anp)