LOC Cliëntenraden: rookverbod leidt tot morele dilemma’s

Cliënten in de langdurige zorg wonen in een kamer of appartement dat onderdeel is van een locatie van een zorgaanbieder. Wettelijk is het niet toegestaan om binnen deze bedrijfspanden van zorgaanbieders een rookruimte te hebben. “Wat op het eerste oog een praktische maatregel leek, zorgt in de praktijk voor morele dilemma’s en uitvoeringsvraagstukken”, aldus LOC Cliëntenraden.

Begeleiding nodig

Door het verbieden van interne rookruimtes moeten rokende cliënten of patiënten sinds 1 juli 2021 ergens anders roken. “Als iemand naar buiten moet en daarbij begeleid wordt, is daar een medewerker voor nodig”, aldus het netwerk. Daarnaast is roken op de eigen kamer potentieel brandgevaarlijk. “Daarom hebben velen een rookverbod in de huisregels opgenomen.”

Moreel dilemma

Naast de praktische bezwaren zorgt het verbod op rookruimtes ook voor een moreel volgens het cliëntennetwerk. “In hoeverre kan en mag je mensen verbieden om te roken? En hoe bepalen we hiervoor grenzen en spelregels?” Dit vraagstuk werd tijdens een recente bijeenkomst met cliëntenraden in de ggz besproken.

Volgens LOC Cliëntenraden past een generieke regel als het rookverbod niet in de context van de langdurige zorg. “Maar het zorgt nu wel voor een broodnodig gesprek”, aldus het netwerk.