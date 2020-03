LOC wil ruimere bezoekregeling verpleeghuizen

De meldingen gaan over situaties waarin bijvoorbeeld partners die soms al 60 jaar met elkaar getrouwd zijn, elkaar niet mogen zien. Zij gaan volgens LOC kapot aan de situatie. Ook merken kinderen dat hun ouder veel onrustiger is dan normaal en zij hebben er moeite mee dat ze daar niks aan kunnen doen. Daarom heeft het netwerk een brief geschreven aan minister De Jonge met het verzoek om de bezoekregeling te verruimen.

Ethisch dilemma

LOC stelt dat bijvoorbeeld bij mensen met dementie beeldbellen lang niet altijd oplossing biedt. Vaak leven mensen daarnaast maar kort in een verpleeghuis. Volgens LOC is er steeds meer discussie over wat erger is: nog een paar maanden langer leven in eenzaamheid of mogelijk korter door een risico op corona. Clientenraden zeggen dat dit ethische dilemma groot is.

Maatwerk

Momenteel is er een generieke maatregel waardoor bezoek verboden is. LOC pleit voor maatwerk, omdat de lokale situatie heel verschillend is. Ook verschillen gebouwen van elkaar. Het maakt bijvoorbeeld nogal uit of een huis in het epicentrum van de corona uitbraak ligt of niet, zo stelt LOC in de brief. De cliëntenraden vragen dan ook om een versoepeling van het generieke bezoekverbod. In plaats daarvan willen ze dat bestuurders, cliëntenraden en personeelsvertegenwoordiging (VAR/PAR of als die er niet is OR) samen kunnen beslissen over een bezoekregeling per huis en per situatie.

Integrale afweging

Gezamenlijk kan een integrale afweging gemaakt worden tussen veiligheid van bewoners/medewerkers en een menswaardig leven voor bewoners en naasten, aldus LOC. Daar waar het echt niet anders kan, blijft dan mogelijk een bezoekverbod te houden. Waar mogelijk kan versoepeling plaatsvinden.