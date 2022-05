Locatie De Trans verbetert zorg naar tevredenheid inspectie

Op de locatie van De Trans aan het Leeuwerikenveld in Emmen is de kwaliteit van zorg op meerdere punten verbeterd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heft daarom het verscherpt toezicht op de aanbieder van gehandicaptenzorg op.

De IGJ stelde op 21 oktober 2021 verscherpt toezicht in bij De Trans Leeuwerikenveld. Sindsdien heeft de locatie haar tekortkomingen voldoende weggenomen, zo maakt de inspectie bekend. “Binnen zes maanden heeft De Trans, Leeuwerikenveld 5 verbeteringen gerealiseerd op de thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid.”

Rust teruggekeerd

De inspectie constateert dat de woonzorglocatie de bouwstenen heeft gelegd voor deze drie thema’s. “De inspectie ziet dat de rust en de veiligheid op Leeuwerikenveld 5 is teruggekeerd. De betrokken zorgverleners zetten zich ten volle in voor het leveren van goede zorg. De gunstige ontwikkelingen motiveren zorgverleners om door te gaan met verbeteren. Twee directieleden, een zorgmanager, een gedragsdeskundige en een zorgcoördinator staan het team, ook de komende tijd, hierin bij. Dit alles heeft een positief gevolg voor de kwaliteit van de zorg. De bestuurder van De Trans stelt zich transparant, open en lerend op en is zich bewust van de verbeterpunten”, aldus de IGJ.

Verscherpt toezicht opgeheven

De inspectie heeft vertrouwen in de verdere verbeterkracht van De Trans en verwacht dat de zorglocatie de verbeteringen binnen de komende maanden verder doorvoert. Het verscherpt toezicht is per 21 april opgeheven.