Longpoli WZA monitort coronaklachten via app

De poli longziekten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is deze week gestart met de app ‘Corona-Connect’. In deze app geven de patiënten, die binnenkort een afspraak op de longpoli hebben, aan of ze klachten hebben die te maken kunnen hebben met het coronavirus. Op die manier hoopt het ziekenhuis besmettingen te minimaliseren.

Dagelijks monitoren

Tijdens de eerste golf leerde het ziekenhuis dat lichte klachten sneller gesignaleerd worden als patiënten dagelijks gevraagd worden naar hun gezondheid. Als het ziekenhuis dus eerder op de hoogte is lichte klachten, kunnen ze sneller met de patiënten opzoek naar een alternatieve, digitale manier van zorg. Waardoor het besmettingsgevaar in het ziekenhuis wordt verminder.

Monitoring verpleegkundigen

De monitoring van de ingestuurde antwoorden in de app gebeurt door verpleegkundigen van samenwerking Zorgcentrale Noord. Hierdoor ontziet het ziekenhuis de druk op haar eigen zorgverleners. De verpleegkundigen van ZCN zijn getraind en intussen ervaren in het monitoren van de apps van Luscii. Er zijn duidelijke werkafspraken en protocollen opgesteld en elke dag is er een afstemmingsoverleg tussen de poli Longziekten en ZCN.

E-mail

Patiënten met een afspraak op de longpoli hebben krijgen automatisch een e-mail met de uitnodiging om de app op hun smartphone of tablet te installeren. De antwoorden in de app worden elke dag bekeken en er wordt contact met de patiënt opgenomen om eventuele klachten en hun geplande afspraak te bespreken. Zo kan er gekozen worden om de afspraak ditigaal te doen, bijvoorbeeld via een beeldgesprek op BeterDichtbij.

Pilot

Corona-Connect is een app die het WZA ontwikkeld heeft samen met softwareleverancier Luscii. De app wordt nu eerst getest op de longpoli, omdat deze patiënten het kwetsbaarst zijn voor corona’, vertelt de woordvoerder van het ziekenhuis. Als het bevalt willen we het ook op andere poli’s invoeren.