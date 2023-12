Loket voor zorgzame buurten moet obstakels opruimen

Buurtinitiatieven die zorgzame gemeenschappen willen opzetten en last hebben van obstakels, kunnen zich melden bij het loket voor zorgzame buurten. Vervolgens gaan Canoy, NLZVE, Vilans en de andere betrokken experts op zoek naar mogelijke oplossingen.

Loket zorgzame buurten

Canoy: “Ik ben er van overtuigd dat zorgzame buurten binnen de huidige juridische en beleidskaders passen. Een systeemwijziging is niet nodig. Wat er wel nodig is, zijn politieke wil en bestuurlijke daadkracht. En hier schort het nogal eens aan. Het huidige systeem maakt het niet gemakkelijk. Denk aan verkokering en schotten. Wat we dan ook zien, is dat succesvolle buurtinitiatieven allerlei geitenpaadjes moeten bewandelen. Daar zou het zou natuurlijk niet van mogen afhangen. Iedereen zou er vol voor moeten gaan.”

Canoy gelooft in ‘practice what you preach’. “Mijn ambitie is om kansrijke initiatieven een steuntje in de rug te geven. Met alle mensen die zich belangeloos achter dit initiatief hebben geschaard moet het mogelijk zijn de benodigde versnelling te realiseren.”

Zorgzame buurten

In zorgzame buurten kijken burgers meer naar elkaar om en doet de zorg weer waar de sector ooit voor in het leven is geroepen. In zekere zin betekent het concept een omkering van de huidige omgang met ouderen. Dat wil zeggen: een hulpvraag niet automatisch beantwoorden met zorg om daarna te kijken wat de omgeving kan bijdragen, maar precies andersom. De eigen omgeving is het vertrekpunt. Zorg is pas als ultimum remedium aan de orde.