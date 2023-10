Long covid-organisaties willen een expertisecentrum, geen expertisenetwerk

Vorige zomer nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering opdraagt een expertisecentrum voor behandeling op te richten. Een jaar later is dit volgens de organisaties verwaterd tot een expertisenetwerk, dus geen plek waar mensen zelf naar toe kunnen.

Regie nemen

PostCovid NL, Long Covid Nederland, Kinderen met Long Covid en #NietHersteld roepen de politiek op om de regie te nemen en samen met alle partijen zo spoedig mogelijk te zorgen voor specialistische poliklinieken, inclusief de financiering. “Laat mensen met long covid niet langer aan hun lot over”, aldus de patiëntenorganisaties.

Eerder werden de specialistische poliklinieken gesloten; die in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen.

Stembusakkoord

De petitie heeft de vorm van een ‘stembusakkoord’ en wordt aangeboden door zeven ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van de patiëntenorganisaties. Op 4 oktober is er een plenair debat in de Tweede Kamer over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom.

Hoewel een aantal politieke partijen aandacht besteden aan het post-COVID-syndroom in hun verkiezingsprogramma’s, is dit volgens de gezamenlijke patiëntenorganisaties niet genoeg. Daarom vragen de organisaties aan politieke partijen een driepuntenplan te ondertekenen.

Long covid, ook wel post covid, is een gecompliceerde multisysteemziekte waar zo’n 450.000 patiënten, waarvan 90.000 in ernstige mate, mee te maken hebben.