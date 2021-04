Longartsen krijgen lintje voor hun strijd tegen roken

Die noemde het “eervol” om De Kanter en Dekker te mogen benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hun dochters speldden de lintjes bij de artsen op. De onderscheiding zou eigenlijk vorig jaar al worden uitgereikt, maar dat werd vanwege de coronacrisis uitgesteld.

Actie tegen tabaksindustrie

De Kanter en Dekker voeren al sinds 2008 actie tegen de tabaksindustrie. Samen richtten ze de Stichting Rookpreventie Jeugd op, waarmee ze strijden voor onder meer een hogere accijns op tabak en een vergunningstelsel voor de verkoop ervan. Ook schreven de artsen boeken over het onderwerp, spanden ze een rechtszaak aan tegen de Staat en deden ze aangifte tegen de tabaksindustrie.

Brede steun

“Toen ze begonnen was hun pleidooi radicaal”, aldus Blokhuis. “Nu is er brede steun. Niet omdat zij hun verhaal hebben afgezwakt. Zij hebben ons overtuigd.” Volgens de staatssecretaris moet de onderscheiding niet gelezen worden als een volgende stap richting een algeheel rookverbod. “Het is bedoeld als ondersteuning van het gevecht tegen de tabaksindustrie. Want het is te voorkomen dat mensen in ellende moeten overlijden aan longkanker of een andere ziekte. Dat deze artsen zich daarvoor inzetten vind ik heel legitiem en ook in de samenleving is er steeds meer steun voor hun pleidooi.”

Rookverbod voor jongeren

Ook De Kanter en Dekker zelf zien niets in het zomaar instellen van een algeheel rookverbod. “De roker zijn sigaret afpakken heeft geen zin. We willen dat roken een hele dure verslaving wordt, voor een klein groepje mensen. Dat in combinatie met een rookverbod voor jongeren, zoals onlangs in Nieuw-Zeeland werd aangekondigd, is het doel.” De artsen pleiten voor het voorkomen van verslaving. “Als jongeren niet verslaafd raken, dan is er ook geen probleem.”

Met de onderscheiding zijn de twee “onwaarschijnlijk blij. Het voelt als een grote steun om er nog een tandje bovenop te doen”. (ANP)