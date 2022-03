Longfonds: Gemeenten moeten meer doen voor schone lucht

Het Longfonds doet een dringend beroep op gemeentelijke politici, die nu coalities vormen, om in hun afspraken meer aandacht te geven aan gezonde lucht. “Bijna 1 miljoen mensen met een longziekte hebben soms tot heel vaak last van luchtvervuiling. Houtstook, industrie, wegverkeer en landbouw leiden tot de grootste gezondheidsklachten”, zegt het fonds dat zich baseert op cijfers van het Nivel . “Gemeenten kunnen veel meer doen aan het verbeteren van luchtkwaliteit.”

Jaarlijks overlijden minimaal 12.000 mensen vroegtijdig door fijnstof of stikstofdioxide. Zelfs in de baarmoeder lopen kinderen gezondheidsschade op door luchtvervuiling. Kinderen die opgroeien in vervuilde lucht ontwikkelen vaker astma. Bijna 6000 Nederlandse kinderen kregen in 2019 astma door luchtvervuiling. Daarmee is Nederland koploper in Europa.

Beleid voor gezonde lucht

Het Longfonds pleit daarom dat gemeenten in het nieuwe collegeakkoord specifiek beleid opneemt voor gezonde lucht. “Dit is daarvoor, zo vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, hét moment”, zegt directeur Michael Rutgers van Longfonds. “Samen met al die mensen doen we een oproep aan de gemeenten: stel gezondheid centraal in jullie beleid over luchtvervuiling. Voorkom daarmee dat mensen ziek worden door ongezonde lucht”, zegt Rutgers. (ANP/Nivel/Longfonds)