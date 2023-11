Longfonds maakt stemhulp voor longgezondheid  

Longfonds heeft een stemhulp gemaakt om mensen te laten zien hoe en of politieke partijen zich inzetten voor gezondheid en gezonde lucht.

Uit de stemhulp blijkt dat D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks-PvdA uitstekend scoren voor de longen. Forum voor Democratie, PVV en 50PLUS zijn op basis van de eigen partijprogramma’s het slechtst voor de longen.

Op Stemhulp.longfonds.nl is op basis van de verkiezingsprogramma’s inzichtelijk gemaakt hoe partijen zich inzetten voor twaalf thema’s die invloed hebben op de longgezondheid, zoals luchtkwaliteit, gezondheidszorg, klimaatbeleid, mobiliteit en medisch onderzoek. Per thema laat Longfonds zien wat politieke partijen willen bereiken, en vergelijkt dit met het standpunt van Longfonds.

Geen advies

De Stemhulp is volgens het Longfonds geen advies om wel of niet op een bepaalde partij te stemmen. Het is wel “een handig hulpmiddel voor mensen om te zien wat de standpunten zijn van politieke partijen als het gaat om gezonde lucht en gezonde longen”, aldus het persbericht.