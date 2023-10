Longfonds verwelkomt nieuwe rvt-voorzitter

Joke Hoekstra is benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van het Longfonds. “Ik kijk er enorm naar uit om mij in te zetten voor de 1,2 miljoen mensen met een longziekte en voor een wereld waarin iedereen vrij kan ademen”, reageert ze op haar benoeming.

Hoekstra is bestuurder en toezichthouder. Zij is onder andere lid raad van toezicht bij Reinier de Graaf Gasthuis Delft, voorzitter raad van commissarissen bij accountantsorganisatie Baker Tilly en commissaris bij Monuta Uitvaartzorg en Uitvaartverzekeringen. Ze volgt Patricia Huijbregts op die sinds 2022 voorzitter was.