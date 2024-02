Loonkostensubsidie bij arbeidsbeperking verdient zich terug

Het loont om te investeren in mensen met een arbeidsbeperking. Door 250 miljoen extra te investeren in het begeleidingsinstrument loonkostensubsidie kunnen 40.000 mensen met een arbeidsbeperking extra aan de slag. In geld uitgedrukt levert dat de samenleving 400 miljoen op, fors meer dan de investering.

Dat blijkt uit een maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA) die adviesbureau Berenschot heeft uitgevoerd in opdracht van Cedris (vereniging voor inclusieve arbeidsmarkt) en Divosa (de organisatie voor leidinggevenden in het sociaal domein).

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen de productiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het minimumloon. Zo worden werkgevers gecompenseerd. Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van dit instrument veel meer oplevert dan dat het kost. Het rapport wordt opgeleverd met een rekentool om ook zelf aan de slag te gaan op rijksniveau en per gemeente.

Divosa en Cendris

Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa: “We horen altijd al positieve verhalen over de inzet van loonkostensubsidie, maar we wilden nu goed onderbouwd zien wat de resultaten daadwerkelijk zijn. Die zijn nog positiever dan gedacht. Het is dus echt de investering waard.” Mohamed El Mokaddem, voorzitter Cedris, vult aan: “Er is nu geen enkele reden om niet meer met loonkostensubsidie aan de slag te gaan. Het Rijk is een dief van zijn eigen portemonnee door hier niet méér in te investeren.”

Baten loonkostensubsidie

In verschillende domeinen worden de baten zichtbaar, blijkt uit de analyse. Voor de persoon zelf betekent het meer bestaanszekerheid en een hoger welzijn, voor de economie meer productiviteit en minder arbeidskrapte, en voor de maatschappij minder bijstandsuitkeringen en zorgkosten. Ook de veiligheid neemt toe doordat er minder kans is op criminaliteit.