Loonsverhoging van 7 procent voor personeel umc’s

Personeel van universitaire medische centra (umc’s) krijgt er in 2024 en 2025 in totaal 7 procent salaris bij. De cao-onderhandelingen van onder meer werkgeversorganisatie NFU en vakbonden CNV, FNV, NU’91 en FBZ zijn donderdagavond afgerond.

In de acht umc’s werken zo’n 80.000 mensen die vallen onder de cao. Volgens Elise Merlijn, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn, liepen de in oktober begonnen onderhandelingen moeizaam. “In alle umc’s waren ook al actiecomités gevormd en hingen er spandoeken. Dat er nu een resultaat ligt is mede te danken aan al die umc-werknemers die klaarstonden om actie te voeren.” De vakbond heeft “ingezet op koopkrachtbehoud en afspraken die moeten zorgen voor een betere werk-privébalans voor zowel jonge als oudere werknemers.”

Beroepsorganisatie NU’91 noemt de vergoeding voor omkleedtijd een belangrijke eis die in de cao is opgenomen. Die tijd wordt nu vergoed met 80 euro bruto per maand op basis van volledige arbeidsduur. “Die vergoeding is een unicum. Tot nu toe moesten zorgprofessionals een half uur eerder in het ziekenhuis zijn om zich om te kleden, zonder dat daar een vergoeding tegenover stond”, aldus voorzitter van NU’91 Femke Merel van Kooten.

Ook is een reiskostenvergoeding ingevoerd van 18 cent per kilometer, ook voor mensen die te voet of met de fiets naar het werk komen. “Eindelijk wordt de reiskostenregeling voor woon-werkverkeer in de cao opgenomen”, aldus CNV-onderhandelaar Jorick de Bruin. “Vanaf 1 oktober 2024 geldt voor alle umc’s dezelfde regeling. Dat werd tijd, want de verschillen waren groot.”

De cao gaat in op 1 januari 2024 en loopt tot 31 december 2025. (ANP)