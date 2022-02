Lot Winkel nieuwe bestuurder Dijklander Ziekenhuis

De raad van commissarissen van het Dijklander Ziekenhuis heeft Lot Winkel benoemd als lid van de raad van bestuur in de rol van chief financial officer (CFO). Winkel volgt interim bestuurder Ankie van Rossum op en start 1 mei.

Lot Winkel is afgestudeerd econoom met ruime ervaring als divisiemanager in de ziekenhuiszorg en als CFO in het bedrijfsleven. Ze werkt sinds 2011 in diverse bedrijfsvoerings- en managementposities in het UMC Utrecht, waarvan de laatste jaren als voorzitter divisie Kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Voordat zij de overstap maakte naar de ziekenhuiszorg bekleedde zij gedurende zestien jaar diverse financiële functies bij bedrijven Sara Lee/ Douwe Egberts, waar ze de laatste jaren financieel eindverantwoordelijk was voor Sara Lee International Foodservice.

Dijklander

“Wij zijn heel blij dat Lot Winkel samen met Jeroen Muller en Edo Schubert het Dijklander Ziekenhuis gaat leiden”, zegt Piet Batenburg, voorzitter van de raad van commissarissen. “We hebben er alle vertrouwen in dat zij met haar ruime ervaring als directeur in de zorg in combinatie met haar financiële achtergrond en persoonlijkheid een zeer waardevolle bijdrage gaat leveren aan het realiseren van de strategische doelen en een financieel duurzame toekomst van het ziekenhuis.”

Mooie ambities

Lot Winkel: “Het Dijklander Ziekenhuis heeft mooie ambities als groot opleidingsziekenhuis in de regio waarin persoonlijke ontwikkeling en oprechte aandacht voor medewerkers en patiënten centraal staan. Daarnaast sluit de cultuur van korte lijnen, persoonlijk contact en daadkracht erg goed aan bij mijn manier van werken.” Winkel wil samen met de zorgpartners, patiënten en medewerkers samenwerken om de zorg te verbeteren.