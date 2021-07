LSR en Pharos geven cliëntenraden handvatten voor toegankelijke eerstelijnszorg

Uit Nivel-cijfers blijkt dat 29 procent van de volwassenen beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Daardoor heeft deze groep moeite met het vinden en begrijpen van informatie, het op een juiste manier innemen van medicatie, het voeren van gesprekken met zorgverleners en om adviezen te begrijpen en in de praktijk te brengen. “De meeste informatie over preventie en zorg is opgesteld door hoogopgeleide mensen met medische kennis. Daarbij wordt onder andere vaak onvoldoende de vertaling gemaakt naar alledaagse taal en gebruik”, aldus het LSR.

Inclusieve medezeggenschap

In veel eerstelijnsorganisaties zijn cliëntenraden, sinds de Wmcz 2018, nieuw. Deze raden kunnen een rol spelen in de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg door de kennis van mensen met weinig gezondheidsvaardigheden te verbeteren.

Om raden beter toe te rusten, hebben het LSR en Pharos een handreiking en workshop ontwikkeld. Deze handreiking helpt ook om toe te werken naar inclusieve medezeggenschap, waarbij mensen uit de achterban met verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden worden betrokken.

ZonMw project

De handreiking en workshop ‘Gezondheidsvaardigheden en medezeggenschap eerstelijnszorg’ zijn het eindproduct van het ZonMw project ‘Kersverse cliëntenraden eerstelijn, aanjager van toegankelijke zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden’. De handreiking is opgebouwd als een menukaart van verschillende instrumenten die kunnen helpen bij dit proces. Ook bevat de handreiking diverse voorbeelden en geleerde lessen uit de drie proeftuinen die met het thema gezondheidsvaardigheden aan de slag zijn gegaan.

Aan het project hebben cliëntenraden en medewerkers van GAZO, Medrie en HAP Rijnmond deelgenomen als proeftuin. De geleerde lessen en ervaringen komen in de handreiking en workshop terug.