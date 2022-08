Luc Demoulin nieuwe voorzitter raad van toezicht Instituut Verbeeten

De raad van toezicht van Instituut Verbeeten heeft een nieuwe voorzitter gevonden in Luc Demoulin.

Luc Demoulin is voorzitter van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Bij Instituut Verbeeten wordt hij naast voorzitter raad van toezicht ook lid van de audit- en remuneratiecommissie

Demoulin over zijn aanstelling: “Instituut Verbeeten is een prachtige organisatie met een uitstekende reputatie en een gezonde ambitie. Ik kijk er enorm naar uit om, als toezichthouder, vanuit de missie en visie van Verbeeten samen de blik op de toekomst te richten. Gezien de actuele thema’s in de zorg zijn een heldere koers, een gezonde organisatie en wendbaarheid meer dan ooit voorwaarden voor succes. Ik ben erg blij de komende jaren hieraan een bijdrage te mogen leveren.”

Demoulin volgt Peter Langenbach op die op eigen verzoek terugtreedt als voorzitter en lid van de raad van toezicht vanwege zijn overstap naar zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Instituut Verbeeten is gespecialiseerd in de behandeling van en het onderzoek naar kanker.