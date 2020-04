Dat maakt de Wallonia Export-Investment Agency (Awex) vandaag bekend.

De Luikse luchthaven zal zo instaan voor de verdeling van mondmaskers, testkits en beademingsapparatuur. In de afgelopen weken zijn er al een aantal grote leveringen van miljoenen mondmaskers aangekomen op de luchthaven van Bierset. Naast Luik krijgen nog zeven andere internationale luchthavens deze belangrijke functie. Op die manier worden wereldwijd elke maand zo’n 100 miljoen medische maskers en handschoenen en 25 miljoen beademingstoestellen verdeeld in de strijd tegen het coronavirus.

Acht hubs wereldwijd

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft wereldwijd acht luchthavens geselecteerd om in de toekomst vrachten van medisch materiaal af te handelen in de strijd tegen het coronavirus. Het gaat om een luchthaven in China en een in Zuid-Afrika, en daarnaast in Panama, Maleisië, de Verenigde Arabische Emiraten, Ghana en Ethiopië. In Europa heeft de WHO de luchthaven in België gekozen. De WHO heeft een optie genomen op deze acht luchthavens, zodat het Rode Kruis en hun partners er gebruik van kunnen maken. Vanuit de luchthavens worden iedere maand zo’n 100 miljoen medische maskers en handschoenen en 25 miljoen ademhalingsapparaten verdeeld.

Internationaal verdeelcentrum

Bert Selis, commercieel directeur van de luchthaven van Luik, geeft een toelichting op de keuze van de WHO in het Belgische radioprogramma De ochtend: ‘De WHO heeft een verwachting van de grootste noden opgesteld en zo een duidelijke goederenstroom geïdentificeerd die de komende weken en maanden zal moeten worden aangeleverd. In Luik is sowieso al een grote capaciteit beschikbaar en we kunnen extra chartervluchten inleggen’, legt Selis uit. ‘Er is een grote flexibiliteit mogelijk. Vorige week hebben we bijvoorbeeld ook een extra loods geopend om humanitaire chartervluchten te kunnen verwelkomen’.

‘De bestaande activiteiten die naar Afrika en China gaan zullen intensiever worden’, gaat hij verder. ‘We verwachten extra vluchten die dag en nacht, tijdens de week en het weekend zullen plaatsvinden zolang de crisis in bepaalde delen van de wereld blijft lopen’.

De WHO maakt een voorlopig budget vrij van 280 miljoen dollar: Enerzijds gaat de WHO zelf vliegtuigen in dienst nemen die tussen de verschillende hubs zullen rondvliegen. Anderzijds gaan ze vrachtcapaciteit kopen op bestaande lijnen en loodscapaciteit verzekeren in die hubs.