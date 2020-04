Voorzitter Gerton Heyne: ‘Het duurt nog allemaal te lang en het wordt verplegenden en verzorgenden te moeilijk gemaakt. Er moeten meer tests komen en de logistiek moet een stuk beter’.

V&VN

Heyne baseert zich op meldingen die de afgelopen week zijn binnen gekomen bij beroepsvereniging V&VN. ‘We zien elke dag weer meldingen die vooral gaan over beschermende middelen en in toenemende mate over testbeleid. Sinds vorige week mogen zorgverleners zich eerder laten testen maar in de praktijk verloopt dat nog erg moeizaam. Het duurt lang voordat mensen in aanmerking komen en vervolgens kost het hen veel tijd en moeite om die test daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dit verhoogt de toch al hoge mentale belasting enorm’.

Verruiming testbeleid

Vorige week kondigde het kabinet aan dat er veel meer en uitgebreider zou worden getest. In de praktijk merken verpleegkundigen en verzorgenden in met name de verpleeghuizen er nog bar weinig van. Er worden meerdere redenen aangevoerd waarom het moeilijk is je te laten testen. Er zijn te weinig tests, de ggd werkt traag, of leidinggevenden en bedrijfsartsen zijn te terughoudend of lijken de richtlijnen voor testen niet te kennen. Heyne: ‘Het maakt me niet uit wat de redenen zijn, belangrijk is dat meer testen er toe leidt dat zorgverleners thuis blijven wachten als ze lichte klachten hebben en dat ze niet tegen beter weten in toch gaan werken’.

Wat moet er nu gebeuren? Heyne: ‘Er moeten meer tests komen. Procedures moeten goed bekend zijn, ook bij de aanbieders. Het mag niet zo zijn dat leidinggevenden de richtlijnen niet kennen. En testprocedures moeten veel efficiënter worden ingericht, want het duurt allemaal nog veel te lang. Ik denk bijvoorbeeld aan de ‘wasstraten’ waar zorgverleners in kunnen rijden en een test kunnen ondergaan. Uiteindelijk moeten er landelijk meer dan voldoende tests beschikbaar zijn voor zorgverleners’.

Beschermingsmiddelen

Ook blijven zorgverleners tekorten melden aan mondmaskers, schorten en andere beschermende middelen. Ze zijn bang daardoor een bron van besmetting te worden voor kwetsbare patiënten, voor collega’s en voor de eigen naasten. Heyne blijft hameren op het tekort aan beschermingsmiddelen, want dat er is nog steeds. ‘De aandacht die wij hebben gevraagd voor personeel in verpleeghuizen en de wijk heeft effect gehad. Er is nu een ander verdeelmodel tot stand gekomen. Daarmee is het tekort niet opgelost, maar dat wat er is wordt op een betere manier verdeeld dan voorheen’.

Verpleegkundigen staan voor een groot dilemma: Stoppen met zorg verlenen of het risico accepteren dat patiënten besmet worden. ‘Het is een onmogelijke keuze. En door niets te doen legt de politiek die vraag op de schouders van honderdduizenden zorgprofessionals’.

