LUMC bestuurder Schalij: ‘Stap over eigen schaduw heen’

“We moeten met de zeven ziekenhuizen in onze RAOZ-regio over de eigen schaduw heen stappen om de toekomst tegemoet te treden. Geld alleen is niet voldoende. Het gaat om samenwerking tussen huisartsen, VVT instellingen en andere ziekenhuizen in de regio”, zegt LUMC- bestuurder en ROAZ-voorzitter Martin Schalij.

Schalij doet deze oproep in het BNR-programma ‘The Daily Move’. Daar was hij dinsdag 10 oktober samen met voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) te horen. Aanleiding was de BDO-benchmark die op diezelfde dag gepubliceerd werd.

Van 50 miljoen verlies naar ‘op de 0′

Het LUMC wist in drie jaar tijd van 50 miljoen verlies op ‘de 0’ uit te komen. “Onze instelling is nu weer gezond maar we moeten alert blijven en goed kijken waar we welke zorg, ook in samenwerking met de regio (bijvoorbeeld Alrijne-borstkankerzorg) het beste kunnen verrichten”, zegt Schalij. “We hebben niet bezuinigd in handen aan het bed, maar gekeken naar de management- en ondersteunende lagen. Samen met onze 9.000 medewerkers en de regio hebben wij de laatste jaren naar deze goede cijfers toegewerkt. Ook is er meer geïnvesteerd in digitale zorg. Wij hebben nu bijvoorbeeld 5000 patiënten die op afstand worden gemonitord.

Investeer in digitalisering

Melkert benadrukt in het gesprek de noodzaak van investeringen in digitalisering. “Daar ligt nog wel een knelpunt waar we aandacht voor vragen van de minister. Er zijn nog te veel verschillende systemen, dat moet veel meer op elkaar afgestemd worden. Op alle verschillende niveaus in de zorgketen moet je de beste zorg voor de patiënt kunnen leveren. Dat hoeft niet altijd het ziekenhuis te zijn.”

Groeiende zorgvraag

Beide pleiten voor meer samenwerking tussen ziekenhuizen en andere zorginstellingen. En voor meer geld voor preventie en organisatie van zorg. Extra geld zou volgens Melkert mogelijk zijn omdat de Nederlandse staatsschuld nog steeds binnen de EU-marges zich bevindt.

Het gaat niet alleen om de kosten in de ziekenhuizen, maar ook bijvoorbeeld om de ouderenzorg. Melkert: “We moeten de zorgkosten beperken, wie denkt dat het met minder kan terwijl de zorgvraag groeit, die houdt zichzelf voor de gek.”

Samenwerken helpt daarbij, denkt Melkert. “Een paar jaar geleden leek het bijvoorbeeld nog onbespreekbaar om de hoog complexe zorg te concentreren en de basiszorg te spreiden. Nu is duidelijk dat we daar besparingen kunnen realiseren.” Schalij: Wanneer je zorg geeft aan anderen, dan krijg je er ook wat voor terug.”