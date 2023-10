LUMC: één prik tegen hondsdolheid biedt voldoende bescherming

Hondsdolheid is een dodelijke virusziekte, waaraan jaarlijks wereldwijd zo’n 59.000 mensen sterven.

Belangrijke ontdekking

“Ook met slechts één prik wordt een krachtige bescherming van het afweersysteem opgebouwd”, zegt onderzoeksleider en hoogleraar infectieziekten Leo Visser. De bevinding van het centrum staat woensdag in The Lancet Infectious Diseases. Het LUMC spreekt zelf van een belangrijke ontdekking, omdat er regelmatig tekorten zijn aan vaccins vanwege leveringsproblemen bij producenten. “We hopen dat hierdoor meer mensen zich preventief laten vaccineren tegen hondsdolheid voor hun tropische vakantie. Dat is nu niet altijd mogelijk, vanwege tekorten. Maar ook de kosten zijn vaak een drempel. Een vaccinatieserie van twee prikken is prijzig en kost al gauw meer dan 150 euro.” (ANP)